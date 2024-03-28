Путин: Россия обеспечит безопасность в новых регионах

Президент провел совещание по развитию туризма

Планы развития Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей должны строиться с перспективой, заявил Владимир Путин. Президент России провел совещание по развитию туризма.

Российский лидер признал, что во всех в субъектах, вошедших в состав страны в 2022 году, пока проблемы с безопасностью. В то же время Путин подчеркнул, что Россия решит все свои задачи – в том числе и обеспечение безопасности в этих регионах, приводятся детали встречи на сайте Кремля.

Говоря о развитии туризма, глава государства призвал активно задействовать передовые технологии - тогда планировать поездки, путешествовать по стране станет удобнее и дешевле, а туристический бизнес сможет повышать свою эффективность. Для этого в туризме, как и во всех ключевых отраслях, предстоит сформировать интегральную цифровую платформу.

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