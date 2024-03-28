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Директор подразделения "Росатома" Сахаров арестован в Москве

20:46
  • четверг
  • 28 марта 2024

Он задержан по подозрению во взяточничестве

Директор подразделения госкорпорации "Росатом" Геннадий Сахаров арестован по подозрению во взяточничестве. Решение вынес 28 марта Басманный суд Москвы.

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Сахаров занимал пост директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе. По версии следствия, он получил взятку в особо крупном размере.

Суд избрал Сахарову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток - до 26 мая 2024 года, передает ТАСС. Второго фигуранта этого дела - замгенерального директора компании "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе – следствие также просило заключить под стражу.

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