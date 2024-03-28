Директор подразделения "Росатома" Сахаров арестован в Москве

Он задержан по подозрению во взяточничестве

Директор подразделения госкорпорации "Росатом" Геннадий Сахаров арестован по подозрению во взяточничестве. Решение вынес 28 марта Басманный суд Москвы.

Сахаров занимал пост директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе. По версии следствия, он получил взятку в особо крупном размере.

Суд избрал Сахарову меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток - до 26 мая 2024 года, передает ТАСС. Второго фигуранта этого дела - замгенерального директора компании "Оргэнергострой" Элгуджи Кокосадзе – следствие также просило заключить под стражу.

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