Дни Зеленского сочтены

Дни Владимира Зеленского сочтены. Грядет смена режима в Киеве, уверен бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.

По словам эксперта, Зеленский уже не такая хорошая марионетка, какой он был раньше. Шаффер считает, что Вашингтон ищет более подходящую кандидатуру на должность украинского лидера. Он заявил об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Украинский президент на днях признал, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного наступления российской армии. Также Зеленский жалуется на недостаток вооружения у армии Украины. Тем временем в стране обсуждается вопрос о легитимности президента после окончания его полномочий, которые истекают в ночь на 21 мая.

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