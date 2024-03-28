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В США заговорили о смене режима в Киеве

21:15
  • четверг
  • 28 марта 2024

Дни Зеленского сочтены

Дни Владимира Зеленского сочтены. Грядет смена режима в Киеве, уверен бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер.

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По словам эксперта, Зеленский уже не такая хорошая марионетка, какой он был раньше. Шаффер считает, что Вашингтон ищет более подходящую кандидатуру на должность украинского лидера. Он заявил об этом в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Украинский президент на днях признал, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного наступления российской армии. Также Зеленский жалуется на недостаток вооружения у армии Украины. Тем временем в стране обсуждается вопрос о легитимности президента после окончания его полномочий, которые истекают в ночь на 21 мая.

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