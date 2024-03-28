ВС России нанесли удар по тыловым базам ВСУ в Сумской области

С этих баз ВСУ проводили ротацию подразделений

ВС России ударом в ночь на 28 марта поразили тыловые базы ВСУ в районе городов Тростянец и Ахтырка Сумской области. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Лебедев пояснил, что Тростянец находится на юго-западе от Сум, совсем недалеко от границы с Белгородской областью. В том же направлении, только немного южнее, расположена Ахтырка. В этих городах устроены тыловые базы ВСУ, откуда проводится ротация и пополняется боекомплект в частях на линии соприкосновения.

По данным подпольщика, минувшей ночью в городе Тростянец было попадание в склад с боекомплектом. Взрыв был слышен за несколько километров, в городе Олешня. А в Ахтырке уничтожено подразделение ВСУ, только прибывшее с линии соприкосновения на ротацию, передает ТАСС.

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