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Журова: бойкотировать ОИ не надо, ведь Запад именно этого от нас и ждет

09:05
  • пятница
  • 29 марта 2024

Спортсмены должны сами решать, ехать или не ехать на Олимпиаду

В министерстве обороны Франции озабочены вопросом об обеспечении безопасности - в том числе с помощью военных - предстоящих Олимпийских игр. Они стартуют в июле в Париже. Стоит ли ехать туда нашим спортсменам? Международный Олимпийский комитет допустил атлетов из России и Белоруссии на Игры - но без названия страны, флага и гимна. Какой же ответ должна дать Россия на такую дискриминацию?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответила олимпийская чемпионка, первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

"Бойкота Олимпиады в Париже точно не надо - Запад этого и ждет. Они нас вынуждают бойкотировать. И спортсменам ничего запрещать не надо. Наш президент все делает абсолютно правильно и выверенно. Владимир Путин говорит: "Ехать или не ехать на ОИ - наши спортсмены решат сами". А чем дольше мы молчим - тем сильнее на Западе беснуются. И не понимают, что еще придумать", - отметила парламентарий.

Полный комментарий Светланы Журовой смотрите в видео

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