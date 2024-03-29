Коллективное ментальное расстройство

Коварные русские не раз добирались до туманного Альбиона в надежде внести раскол в британское общество... Вот и что-то новенькое. Оказывается, исчезновение принцессы Уэльской Кейт Миддлтон - это российско-китайская пропагандистская кампания с целью посеять хаос в Соединенном Королевстве и бросить тень на королевскую семью!

В январе принцессе Уэльской была сделана операция, после чего она не появлялась на публике более двух месяцев. Англоязычная пресса и соцсети выдвигали теории одна краше другой. Утверждали, что Кейт уже нет в живых. В популярных телешоу публике рассказывали, что обожаемый супруг принц Уильям завел любовницу и несчастная принцесса просто сбежала из дворца.

Когда была опубликована фотография Кейт с детьми, именно в западных СМИ и соцсетях этот снимок объявили фейком. Королевский дворец молчал. Пресса на все лады вспоминала несчастливый брак принцессы Дианы, которая мучилась рядом с принцем Чарльзом. И вот сама Кейт Миддлтон выступила с заявлением: "Операция была успешной. Но тесты, сделанные после этого, показали наличие рака".

Согласитесь, история неприглядная. Местные СМИ перетрясли все грязное белье несчастной Кейт, запустили волну циничных сплетен. И что делать в такой ситуации? Ну конечно! Во всем виноваты Россия и Китай. Британским газетам дали отмашку: валите все на Москву и Пекин. Но как? Да очень просто! Привлекли специалистов.

Эксперт по цифровой дезинформации из Университета Кардиффа Мартин Иннес тут же обнаружил 45 аккаунтов в соцсетях, связанных, естественно, с Кремлем, которые распространяли дезинформацию о несчастной принцессе.

"Кампания была рассчитана на разжигание разногласий, усугубление чувства хаоса в обществе и подрыв доверия к институтам. В данном случае - к британской королевской семье и СМИ", - заявил Иннес.

То есть кремлевские дезинформаторы вместе с китайскими коммунистами заставляли честных британских журналистов, роняя слезы, поливать грязью несчастную принцессу Уэльскую? Где логика? А не нужна логика. Ведь наши агенты Петров и Боширов якобы отравили в Британии Скипалей, а этих Скрипалей никто и не видел. Наши хакеры посадили в Белый дом Дональда Трампа? А вот он опять идет на выборы!

Ситуация настолько напоминает коллективное ментальное расстройство, что даже наш МИД был вынужден высказаться: "Развитие спектакля под названием "куда пропала принцесса Уэльская" идет по уже многократно апробированным канонам жанра дезинформационной кампании с британским акцентом. Используются те же сценарии и тот же медийный инструментарий, что и в случае с другими реальными или же искусственно сконструированными информационными поводами".

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