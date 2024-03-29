Группировка "Центр" нанесла поражение по 300 выявленным целям

На южнодонецком направлении российские войска улучшили положение по переднему краю и сорвали попытку ротации противника. Группировка "Центр" нанесла поражение по 300 выявленным целям. Ликвидировано большое количество вражеской техники, в том числе американский танк "Абрамс".

На криворожском направлении отражены два контрудара ВСУ. Группировкой войск "Юг" сбиты более 100 украинских беспилотников. Противник за сутки потерял до 370 боевиков.

На артемовском направлении забайкальские десантники ликвидировали опорник неонацистов. Пехоту противника к западу от села Красное обнаружила разведка. Получив координаты, расчет станкового противотанкового гранатомета "Копье" провел серию ударов по позициям неприятеля, уничтожив укрытие и находившихся в нем радикалов. Разгром врага завершили штурмовые отряды.

На южнодонецком участке фронта Су-34 нанесли удары по опорнику и живой силе противника. Экипажи истребителей-бомбардировщиков атаковали радикалов фугасными авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Применение таких боеприпасов позволяет не входить в зону поражения ПВО неприятеля. Разведка сообщила, что все заданные цели уничтожены. И наши летчики благополучно вернулись на аэродром базирования для подготовки к новым боевым вылетам.

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