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Минобороны рассказало о новых подвигах бойцов в зоне СВО

08:39
  • пятница
  • 29 марта 2024

Старший лейтенант Виталий Тибелиус пресек попытку вторжения неприятеля на территорию России

Представлены новые герои спецоперации.

Подполковник Константин Лютов в районе одного из освобожденных населенных пунктов обнаружил группу диверсантов, которая готовилась атаковать наши позиции. Константин оперативно передал координаты врага, и артиллеристы нанесли точный удар. А несколькими днями позже Лютов под массированным обстрелом ВСУ отремонтировал поврежденный кабель. Управление войсками было оперативно восстановлено.

Старший лейтенант Виталий Тибелиус со своим подразделением пресек попытку вторжения неприятеля на территорию России. Радикалы при поддержке танков и БМП перешли в наступление, но так и не смогли прорвать нашу оборону. До подхода основных сил взвод Виталия ликвидировал танк, бронеавтомобиль, минометный расчет и более десяти украинских боевиков.

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