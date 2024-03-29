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Лавров: "Формула мира" Зеленского - это приглашение к геноциду

08:43
  • пятница
  • 29 марта 2024

Россия готова к переговорам, но не на языке ультиматумов

Россия не может исключать причастности киевского режима к теракту в "Крокус сити холле". Об этом в интервью "Известиям" заявил глава МИД Сергей Лавров.

По словам министра, западные страны постоянно предпринимают попытки - не только публичные, но и по дипломатическим каналам - убедить Москву в том, что Киев - ни при чем, но аргументов не приводят. 

"Запад активным образом пытается убедить всех, что это дело рук запрещенного в России "Исламского государства" и больше никого не надо подозревать, прежде всего Украину. Про эту страну и про ее непричастность говорят прямо и регулярно. Это становится навязчивым. Мы неоднократно говорили о том, что мы не делаем каких-либо окончательных выводов до тех пор, пока полностью не будет завершено расследование. Следствие еще работает над фактами, вскрываются новые обстоятельства. Но исключать очевидные версии мы просто не имеем права. Тем более, что те люди, кто исполнял террористические акты, бежали на Украину, когда их задержали", - сказал дипломат.

Что касается мирного урегулирования конфликта на Украине, Сергей Лавров подчеркнул - надо договариваться, чтобы обеспечить равную безопасность для всех участников процесса. Но не на условиях так называемой "формулы мира", которую ультимативно предъявляет Зеленский. По его просьбе Швейцария готова провести саммит, который полностью игнорирует интересы России. 

"Все равно разговаривать мы готовы, но не на основе некой "формулы" Зеленского. Как может серьезный политик в Вашингтоне, Брюсселе, Лондоне, Париже, Берлине заявлять, что "формула" безальтернативна? Посмотрите в интернете, что говорят украинские политики, парламентарии о том, какова будет судьба тех людей, которые сейчас живут в Крыму, в Луганской и Донецкой республиках, в Запорожье, в Херсонщине. Они говорят, что будет даже не чистка. В Верховной Раде есть дама, заявившая, что в Крыму тысяч двадцать пять человек надо показательно казнить. Если в этом заключается смысл "формулы", то это приглашение к геноциду. Наши коллеги из Африки, Азии, Латинской Америки должны понимать, куда их приглашают", - добавил Лавров.

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