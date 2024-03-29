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Израиль заявил о ликвидации высокопоставленного члена ХАМАС

08:55
  • пятница
  • 29 марта 2024

Начальник службы снабжения и персонала якобы был убит в больнице Аль-Шифа в городе Газа

Массовым обстрелам подверглись несколько населенных пунктов в сирийской области Алеппо. Есть погибшие и раненые. Среди них военные, бойцы "Хезболлы" и мирные граждане. В Дамаске считают, что авиаудары нанесла армия Израиля.

Продолжается операция ЦАХАЛ и на палестинских территориях. В секторе Газа не менее восьми человек стали жертвами атаки на лагерь беженцев Магази. Артиллерия обстреливает Хан-Юнис и Рафах.

Кроме того, Тель-Авив заявил о ликвидации высокопоставленного члена ХАМАС. Начальник службы снабжения и персонала якобы уничтожен в больнице Аль-Шифа в городе Газа. Также сообщается о подрыве туннеля длиной два с половиной километра, который был частью подземной системы, пересекавшей анклав с севера на юг.

О том, что армия готова к проведению наземной операции в Рафахе, заявил премьер Нетаньяху. А в столице Иордании пятую ночь не стихают митинги у посольства Израиля. Собравшиеся требуют от властей поддержать палестинский народ и разорвать отношения с Тель-Авивом.

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