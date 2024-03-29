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Весеннее половодье в России: все последние новости

08:57
  • пятница
  • 29 марта 2024

Локальный режим ЧС действует в Алтайском крае

Сразу в нескольких регионах России идет защита населённых пунктов от паводков.

В Челябинской области военные инженеры ведут подрывные работы в русле реки Сим, чтобы большая вода не пришла в город Аша с населением более 27 тысяч человек. Саперы уже разрушили часть полей с толщей льда до 80 сантиметров.

В Алтайском крае после проведения подрывных работ на реке Чумыш половодье не угрожает поселку Тальменка и находящимся рядом населенным пунктам. С началом ледохода ситуацию в крае начали мониторить расчеты беспилотников.

Весеннее половодье захватывает все новые регионы страны. На данный момент локальный режим ЧС уже действует в Алтайском крае. Талые воды продолжают размывать участки трасс в Оренбургской области. Там закрыты десятки мостов и дорог. Резкое потепление привело к паводку в Калужской и Саратовской областях - там налажены лодочные переправы.

Несколько десятков баранов спасатели гонят на возвышенность. Там для них соорудили временный загон. Ситуация критическая. Из-за резкого таяния снега на реке Миусс подтопило плотину в одном из сел в Ершовском районе Саратовской области. Вода хлынула в сторону города Балаково. Разлилась по дорогам и улицам, подтопив участки и даже подъезды домов.

Из-за резкого таяния снега вода в саратовских реках начала подниматься. В регионе подтоплены 17 мостов и 10 насыпных плотин. Специалисты круглосуточно мониторят ситуацию. Временно ограничено движение транспорта к почти двум десяткам населенным пунктам. Работают 4 лодочные переправы. В области введен режим повышенной готовности в условиях паводка.

Кругом вода и в населенных пунктах Оренбургской области. Минувшей ночью в некоторых районах началась эвакуация. Работают пункты временного размещения. Некоторые предпочитают переждать весеннее половодье у родных. В это время специалисты начали сброс воды с Черновского водохранилища. На случай резкого подъема уровня в реке Черная налажена и проверена система оповещения населения. 

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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