Генштаб: срочников весеннего призыва не направят на СВО

Срок срочной службы армии остается прежним

Россиян, которых призовут в ходе весеннего призыва в армию, который стартует 1 апреля, не будут направлять в зону специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в пятницу, 29 марта, рассказали в российском Генштабе.

Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский заявил в интервью газете "Красная звезда" (официальный печатный орган российского Министерства обороны), что он может успокоить призывников и их родителей: на СВО срочников не отправят.

При этом продолжительность службы по призыву остается неизменной — один год.

Ранее специальный представитель президента России, бывший глава российского Министерства обороны Сергей Иванов подчеркивал, что никаких призывников в зоне специальной военной операции нет и быть не может. При этом Иванов отметил, что "половина армии как минимум уже контрактная".

Тем временем на Украине впервые за два года готовятся демобилизовать солдат срочной службы. Проблема возникла из-за действующего в стране военного положения. Наконец украинский парламент решил, что в период со 2 апреля по 31 мая срочников отпустят по домам.

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