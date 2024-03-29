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Макрону напомнили о судьбе французских солдат в Севастополе

08:45
  • пятница
  • 29 марта 2024

На кладбище покоятся до 28 тысяч военных

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Президента Пятой Республики Эммануэля Макрона призвали вспомнить о судьбе тысяч солдат и офицеров, не вернувшихся домой в результате Крымской войны 1853 - 1856 годов. На одном только Французском кладбище в Севастополе покоится до 28 тысяч солдат.

"Не думаю, что нынешний наполеончик способен собрать и оснастить такое же количество бойцов", - заявил глава крымского парламента Владимир Константинов (цитата по РИА Новости).

Ранее глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Франция готовит контингент для отправки на Украину, его численность на первом этапе составит порядка двух тысяч человек.

Зампредседателя Госдумы Петр Толстой заявил, что решение Макрона об отправке французских солдат на Украину окончится доставкой множества гробов в парижский аэропорт Шарля де Голля. 

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