ПВО уничтожила 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

Повреждены многоэтажки и гимназия

Средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили 15 реактивных снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью.

Снаряды сбили в ночь на 29 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что пострадавших в результате атаки нет. Повреждены 17 многоквартирных домов: в 37 квартирах выбиты окна, сильно поврежден один балкон. Пострадало остекление в "Белгород Арене" и гимназии №22, осколками посечены 12 машин и крыша дома в поселке Дубовое.

На месте работают оперативные службы.

Накануне над Белгородом и Белгородской областью сбили 18 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"