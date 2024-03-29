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ПВО уничтожила 15 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью

08:19
  • пятница
  • 29 марта 2024

Повреждены многоэтажки и гимназия

Средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили 15 реактивных снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью.
Появились подробности удара ВСУ по Белгороду

Снаряды сбили в ночь на 29 марта, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что пострадавших в результате атаки нет. Повреждены 17 многоквартирных домов: в 37 квартирах выбиты окна, сильно поврежден один балкон. Пострадало остекление в "Белгород Арене" и гимназии №22, осколками посечены 12 машин и крыша дома в поселке Дубовое. 

На месте работают оперативные службы. 

Накануне над Белгородом и Белгородской областью сбили 18 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire.

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