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Лавров рассказал о преимуществах мирного плана Китая по Украине

08:40
  • пятница
  • 29 марта 2024

Пекин еще в 2023 году выступил с мирной инициативой

Россия позитивно отреагировала на опубликованный в феврале 2023 года китайский план мирного урегулирования конфликта на Украине и видит в нем преимущества и сейчас. Об этом рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
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В интервью "Известиям" дипломат подчеркнул, что "в отличие от безумной, с точки зрения дипломатических перспектив, "формулы" Зеленского, этот китайский документ исходил из анализа причин происходящего и из необходимости их устранить".

Лавров указал, что Пекин выступает за отмену односторонних рестрикций, которые Запад ввел против России еще до спецоперации — "на этой основе надо договариваться о том, чтобы обеспечивать (это было ключевое выражение) равную безопасность для всех участников процесса". Москва готова гарантировать законные интересы безопасности других участников процесса, заверил министр.

Ранее официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что необходимо "создать условия для ослабления напряженности, содействовать прекращению огня и боевых действий" на Украине. Пекин адресует этот призыв всем сторонам конфликта, подчеркивала Мао Нин.

Тем временем директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов напомнил, что мирный план из 12 пунктов, который Китай предлагал еще год назад, изначально был Западом просто отброшен. Однако теперь многим, в частности, Германии, начинает казаться, что план этот действительно разумен.

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