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Байдена пригласили в Конгресс для объяснений

09:38
  • пятница
  • 29 марта 2024

Президента США попросили отчитаться об участии в бизнесе родственников

Президента США Джо Байдена пригласили в Конгресс для объяснений о деловой активности его семьи. Запрос сделал глава комитета по надзору палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер. Об этом пишет РИА Новости.

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Конгрессмен и его коллеги ведут расследование об участии Байдена в бизнесе родных, которые якобы "торговали его именем по всему миру".  Комер на своей странице в социальных сетях указал, что между публичными заявлениями Байдена и собранными доказательствами есть "зияющий разрыв". И поскольку Белый дом не хочет ничего комментировать, то лучше Байдену встретиться с членами конгресса лицом к лицу.

Конгрессмен отметил, что его комитет выявил более 24 миллионов долларов на счетах Байдена и его семьи, которые поступили от зарубежных партнеров. Добавим, приглашение не носит обязательный характер. Это лишь рекомендация главе государства.

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