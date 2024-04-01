Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака

Луна в Козероге хмурится и ворчит на безрассудное Солнце в Овне

Овны

Первое число месяца представители первого знака Зодиака проведут в мыслях о себе любимых. И это правильно: Солнце готово исполнять ваши желания.

Тельцы

В этом месяце в вашем знаке произойдет важная встреча Юпитера и Урана: такое бывает раз в 13 лет! Не упустите шанс и запланируйте на апрель самые амбициозные дела!

Близнецы

Представители этого знака обожают апрель, и что бы ни происходило, готовы шутить и смеяться. Не думайте, что другие настроены так же - будьте осторожны и деликатны.

Раки

Не расстраивайтесь, если не сможете выполнить и половины намеченных дел – ваша работоспособность сегодня понижена. Делайте самое необходимое и легкое.

Львы

Расточительность или чрезмерное самомнение могут сыграть с вами плохую шутку. Удача будет на стороне осторожных, слегка загадочных представителей знака, умеющих промолчать.

Девы

Луна в родственном для вас знаке Козерог призывает к скромности и самоотречению, а Солнце в Овне – к эгоизму. Не обделяйте себя, а наоборот - вознаградите!

Весы

Вы можете почувствовать слабость, сонливость или утрату интереса к делам. Звезды рекомендуют не нагружать себя – затмение в вашем знаке все еще влияет.

Скорпионы

Весна будоражит кровь и пытается взять вас на слабо. Не обещайте себе сегодня похудеть, а начальству удвоить прибыль – будьте готовы отстаивать реальность.

Стрельцы

Финансы в ваших кошельках под угрозой: вы рискуете потратить деньги на покупки, которые не оправдают надежд. Переключитесь на бесплатные прелести весны.

Козероги

Луна в вашем знаке хмурится и ворчит на безрассудное Солнце в Овне. Воздержитесь от критики, особенно в своей семье, иначе получите затяжной конфликт.

Водолеи

Мрачные мысли или тревожные сны могут неожиданно атаковать веселых и жизнерадостных представителей знака. Разберитесь со своими страхами, дайте им отпор.

Рыбы

Кто-то из окружающих будет печалиться или уверять вас, что все плохо. Это его взгляд на мир, а не ваш – звезды советуют не брать в голову чужие проблемы.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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