Гороскоп на сегодня, 1 апреля, для всех знаков зодиака

Луна в Козероге хмурится и ворчит на безрассудное Солнце в Овне
Овны
Первое число месяца представители первого знака Зодиака проведут в мыслях о себе любимых. И это правильно: Солнце готово исполнять ваши желания.
Тельцы
В этом месяце в вашем знаке произойдет важная встреча Юпитера и Урана: такое бывает раз в 13 лет! Не упустите шанс и запланируйте на апрель самые амбициозные дела!
Близнецы
Представители этого знака обожают апрель, и что бы ни происходило, готовы шутить и смеяться. Не думайте, что другие настроены так же - будьте осторожны и деликатны.
Раки
Не расстраивайтесь, если не сможете выполнить и половины намеченных дел – ваша работоспособность сегодня понижена. Делайте самое необходимое и легкое.
Львы
Расточительность или чрезмерное самомнение могут сыграть с вами плохую шутку. Удача будет на стороне осторожных, слегка загадочных представителей знака, умеющих промолчать.
Девы
Луна в родственном для вас знаке Козерог призывает к скромности и самоотречению, а Солнце в Овне – к эгоизму. Не обделяйте себя, а наоборот - вознаградите!
Весы
Вы можете почувствовать слабость, сонливость или утрату интереса к делам. Звезды рекомендуют не нагружать себя – затмение в вашем знаке все еще влияет.
Скорпионы
Весна будоражит кровь и пытается взять вас на слабо. Не обещайте себе сегодня похудеть, а начальству удвоить прибыль – будьте готовы отстаивать реальность.
Стрельцы
Финансы в ваших кошельках под угрозой: вы рискуете потратить деньги на покупки, которые не оправдают надежд. Переключитесь на бесплатные прелести весны.
Козероги
Луна в вашем знаке хмурится и ворчит на безрассудное Солнце в Овне. Воздержитесь от критики, особенно в своей семье, иначе получите затяжной конфликт.
Водолеи
Мрачные мысли или тревожные сны могут неожиданно атаковать веселых и жизнерадостных представителей знака. Разберитесь со своими страхами, дайте им отпор.
Рыбы
Кто-то из окружающих будет печалиться или уверять вас, что все плохо. Это его взгляд на мир, а не ваш – звезды советуют не брать в голову чужие проблемы.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"