Пятый человек скончался после употребления БАДа с красным рисом

Компания-производитель "пытается установить связь" между своим продуктом и смертями

В Японии стало известно о еще одной жертве "красного риса". О ней рассказала компания-производитель биологически-активной добавки, пишет ТАСС. С жалобой обратились родственники умершего. Фармкомпания собирается исследовать связь смерти и применения препарата.

Это уже пятая жертва "красного риса кодзи". Экстракт ферментированного зерна добавляли в БАДы. В итоге было госпитализировано более ста человек, которые употребляли препараты. Министерство труда, здоровья и благосостояния Японии подозревает, что причиной отравления стали компоненты БАДов или их сочетания. Пока таблетки отозваны из продажи.

Тем временем другие производители, которые также использовали в своей продукции экстракт красного риса, приостановили ее реализацию. Это и алкогольные напитки, и соевый соус, и мисо-паста.

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