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Собянин: Завершается строительство московского городского вокзала "Щербинка" МЦД-2

08:44
  • пятница
  • 29 марта 2024

Объект готов уже на 60%

На МЦД-2 завершается строительство вокзала "Щербинка", сообщил Сергей Собянин. Объект готов уже на 60%. Скоро там появится крытый пешеходный переход с эскалаторами. Для маломобильных жителей и родителей с детскими колясками сделают лифты. Для удобства пассажиров вокзал оборудуют информационными табло, навигацией в едином стиле, турникетами, комнатой матери и ребенка, а также санузлом.

"Отдельная задача – упростить подъезды к вокзалу для общественного наземного транспорта и личных автомобилей. Для этого потребуется реконструкция прилегающей улично-дорожной сети и реорганизация дорожного движения. В частности, обустроим подъезды для наземного транспорта, разворотный круг и стоянку для автобусов. Старые автобусные остановки заменим современными павильонами и перенесем их ближе ко входу на станцию. Для автомобилистов будет организована перехватывающая парковка на 40 машин со стороны Бутовского тупика", – рассказал Собянин.

Подробнее - в блоге на сайте мэра.

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