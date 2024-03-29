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Украина заявила о повреждении электростанций

09:01
  • пятница
  • 29 марта 2024

"Укрэнерго": повреждены гидро- и теплостанции

В Центральной и Западной Украине повреждены тепловые и гидроэлектростанции. Об этом заявили в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго". Там добавили, что выходу из строя объектов предшествовали взрывы, пишет РИА "Новости".

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Ночью украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге на территории всей страны. А затем о взрывах в Днепропетровской, Хмельницкой, Львовской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. После этого министр энергетики страны Герман Галущенко сообщил об "ударах по объектам генерации.

В итоге в Днепропетровской области произошли аварийные отключения электроэнергии. Харьковская область получает свет по часам.

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