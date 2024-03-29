Школа и более 30 квартир пострадали в Белгороде при обстреле

На подлете к городу было сбито 15 воздушных целей

Очередная неспокойная ночь выдалась для белгородцев. Об этом в пятницу, 29 марта, рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

В своем Telegram-канале он написал, что в результате очередного ночного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины обошлось без жертв и пострадавших.

Однако причинен материальный ущерб: пострадали "Белгород Арена", 22-я гимназия, в жилых домах более 30 квартир остались без окон. Поврежден легковой транспорт.

Этому предшествовало сообщение Министерства обороны России о том, что в ночь на 29 марта, средства противовоздушной обороны ликвидировали 15 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 "Вампир", которыми ВСУ обстреляли Белгородскую область.

27 марта спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась с Вячеславом Гладковым. Она поблагодарила всех белгородцев за мужество и героизм, подчеркнув, что с ними сейчас вся страна. Матвиенко оценила, что власти Белгородской области делают все возможное, чтобы обезопасить ее жителей и поддержать их.

Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что пока у главы государства Владимира Путина в рабочем графике на ближайшее время нет поездки в Белгородскую область.

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