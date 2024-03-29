Посла Антонова возмутили непристойные замечания Байдена в адрес Путина

Президент США позволяет себе недопустимое

Американский президент Джо Байден позволяет себе резкие и непристойные замечания в адрес российского руководства. На это указал посол России в США Анатолий Антонов.

Дипломат заявил в эфире Первого канала, что высказался в Белом доме о неприемлемости подобных неприличных и недопустимых действий со стороны представителей власти Соединенных Штатов.

Мы не будем проходить мимо таких замечаний, будем действовать адекватно энергично, в том числе в информационной сфере. Никогда Владимир Владимирович (Путин) не позволял себе, как бы обидны ни были выпады в его адрес, каких-либо уничижительных замечаний в адрес политического руководства зарубежных стран. Это полностью относится и к Байдену.

После грубых высказываний Байдена пикера Белого дома Карин Жан-Пьер спросили, не страдает ли полиитк от деменции. Чиновница сочла вопрос "невероятно оскорбительным" и заверила, что Байден "всегда был сосредоточен на американском народе", а его действия в качестве главы государства назвала историческими.

Пример Байдена оказался заразителен — координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби также решил не ограничивать себя в выборе формулировок и назвал российских чиновников "хорошими продавцами навоза", которые "часто носят образцы во рту". Спикер МИД России Мария Захарова в ответ указала, что в русском языке таких пословиц нет, потому что "навоз во рту носят" не у нас, а за океаном.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"