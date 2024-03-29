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Дети завязли в грязи посреди центральной площади подмосковного города

09:15
  • пятница
  • 29 марта 2024

Для спасения мальчиков пришлось вызывать МЧС

Дети завязли по пояс в грязи на центральной площади в Солнечногорске. Видео инцидента появилось в городских телеграм-каналах. Двое ребят решили протестировать поверхность на велосипедах. И провалились.

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Одного из мальчиков достали прохожие. Мужчины не раздумывали и кинулись в грязь за ребятами. Второму ребенку пришлось вызывать спасателей. 11-летнего паренька буквально выкапывали лопатами.

По официальной информации, песок остался на площади после демонтажа катка. Почему опасное место не огородили - не известно. 

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Дети завязли в грязи
Дети завязли в грязи
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