Дети завязли в грязи посреди центральной площади подмосковного города

Для спасения мальчиков пришлось вызывать МЧС

Дети завязли по пояс в грязи на центральной площади в Солнечногорске. Видео инцидента появилось в городских телеграм-каналах. Двое ребят решили протестировать поверхность на велосипедах. И провалились.

Одного из мальчиков достали прохожие. Мужчины не раздумывали и кинулись в грязь за ребятами. Второму ребенку пришлось вызывать спасателей. 11-летнего паренька буквально выкапывали лопатами.

По официальной информации, песок остался на площади после демонтажа катка. Почему опасное место не огородили - не известно.

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