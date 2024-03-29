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Польша подняла в воздух военные самолеты

09:34
  • пятница
  • 29 марта 2024

Варшава объяснила это активностью дальней авиации ВКС России

Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты, назвав в качестве причины повышенную активность дальней авиации России. Об этом в пятницу, 29 марта, заявило Оперативное командование Вооруженных сил (ВС) Польши.
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В Варшаве предупредили, что в польском воздушном пространстве действуют польские и союзные самолеты — это может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части Польши, сообщает ТАСС.

Это не первый подобный инцидент за последнее время. 21 марта активность российской авиации встревожила польское военное командование — оно сочло необходимым поднять в воздух свои самолеты и самолеты союзников.

Ранее российский истребитель Су-27 был вынужден подниматься в небо, чтобы сопроводить французские самолеты, которые приблизились к границам России над акваторией Черного моря. При этом Минобороны Франции жаловалось, что Россия угрожает сбивать чужие самолеты над черноморским регионом.

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