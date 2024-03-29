В Южной Корее попросили прощения за карикатуру на теракт в "Крокусе"

Ее опубликовало издание The Korea Herald

Южнокорейская газета The Korea Herald извинилась за карикатуру на теракт в подмосковном "Крокус сити холле". Это произошло после критики, прозвучавшей от посольства России в Сеуле.

В дипмиссии возмутились тем, что издание допустило "эту в высшей степени кощунственную выходку" и поинтересовались, "не намерена ли газета посмеяться и над жертвами других террористических актов и трагедий".

После этого редакция The Korea Herald заверила, что осознает свою ответственность за публикуемые материалы и выражает "глубочайшие сожаления", сообщает РИА Новости.

The Korea Herald выражает глубокие соболезнования жертвам трагической террористической атаки в "Крокус сити холле" 22 марта вместе с народом и разделяет эту необъятную скорбь. В этой связи мы глубоко сожалеем о публикации синдицированной карикатуры в номере газеты от 27 марта. Мы сожалеем об этой оплошности, признаем и уважаем чувства тех, кто был оскорблен данной карикатурой.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя поведение тех, кто злорадствует по поводу страшной трагедии в "Крокус сити холле", заявил, что "такие подонки есть" и неважно, "оговариваются они или нет — по-другому их называть нельзя".

Карикатура не так давно стала причиной кровавой бойни в Париже: 7 января 2015 года террористы атаковали редакцию издания Charlie Hebdo, которое опубликовало карикатуру на пророка Мухаммеда, оскорбившую многих мусульман. Погибли 12 человек, еще 11 получили ранения. Однако газета продолжила печатать неоднозначные картинки.

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