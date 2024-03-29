Декларированная Западом цель - нанести Москве стратегическое поражение

Новые подробности в расследовании теракта в "Крокус сити холле", кажется, заставили занервничать западных архитекторов украинского проекта. Ведь данные российских следователей подтвердили причастность к преступлению Киева, а значит, и спонсоров режима Зеленского – Вашингтона и Лондона.

"В результате работы с задержанными террористами, исследований изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях, получены доказательства их связи украинскими националистами. В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты из Украины, которые использовались при подготовке преступления", - сообщила Светлана Петренко, официальный представитель СК.

Новость взорвала американские платформы. Предприниматель Ким Дотком задается вопросом: является ли Запад и "порядок, основанный на правилах" ничем иным, как геноцидом, поддерживающим террористические организации?

Уже неделю в Госдепартаменте США как могут оправдывают Украину.

"Я думаю, что российские власти продвигают пропаганду и дезинформацию. Я думаю, совершенно очевидно, что они пытаются использовать этот теракт, чтобы оправдать агрессию на Украине. И факты здесь не имеют значения", - сказал Мэтью Миллер, официальный представитель Госдепартамента США.

То, что Вашингтон давно не обращает внимания на факты, а выворачивает их в собственных интересах, стало понятно еще после подрыва "Северных потоков". Расследование этого преступления на международном уровне стоит. Зато сейчас Интерпол решил поучаствовать в деле о теракте в Подмосковье.

"Это уникальная ситуация. Я специально перепроверил свои слова, что Интерпол никогда раньше не предлагал расследовать резонансное преступление, и так оно и есть. Ни в случае с "Северными потоками", ни в терактах, которые были на территории России в начале 2000-х. Никогда Интерпол такой ретивости не проявлял. А тут вдруг буквально через несколько часов после того, как американцы и европейцы заявили, что Украина ни при чем, Интерпол предложил свои услуги. В общем-то, мы сами справимся", - завил глава МИД России Сергей Лавров.

Тем более, что США и другие европейские страны сейчас активно продавливают свою версию о причастности запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ. США продолжают идти по головам к своей цели.

"Украина - это верхушка айсберга. А декларированная Западом цель - нанести стратегическое поражение России. Вот это главное, и она подтверждается достаточно регулярно. Получается, тем, кто готов своими телами эту цель для Запада попытаться выполнить, дозволено все, включая прямую поддержку теории и практики нацизма. Это печально", - продолжил Лавров.

Впрочем, версия о причастности ИГИЛ вызывает вопросы даже у зарубежных экспертов и журналистов. Тем более - после угроз, которые поступали в адрес России и от украинского главы разведки Буданова (внесен в список террористов и экстремистов), и от американских военачальников и политиков. Одной последних неприятные сюрпризы российскому президенту обещала недавно ушедшая с поста замгоссекретаря Виктория Нуланд.

Как сообщил глава ФСБ Александр Бортников, киевский след в этой истории появился еще в момент задержания террористов на границе с Украиной, где их обещали встретить как героев.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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