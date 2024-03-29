На авдеевском участке не осталось ни одного поселка, где бы боевики чувствовали себя уверенно

Из первой траншеи ответного огня уже нет. Морпехи врываются в лабиринт. И начинают зачистку. С беспилотника разведчики видели, как боевики убегали из опорника, едва начался штурм. Но под перекрытиями из бревен могли оставить засаду. Каждый закоулок бойцы забрасывают гранатами и простреливают крест-накрест из автоматов. И когда передовая группа осмотрела последний блиндаж, старший докладывает в штаб - опорник взят.

Свои опорные пункты в Семеновке боевики сдают ежедневно. Удерживать их почти не осталось ни сил, ни ресурсов. К небольшой и полуразрушенной Семеновке сегодня приковано все внимание российских военных на авдеевском направлении. И генштаба ВСУ в Киеве. Но если бандеровцы ежедневно докладывают о потере своих укреплений, то российские штурмовики сообщают - продвинулись еще где на 250, где на 300 метров.

Отступление ВСУ идет по всему фронту. А на авдеевском участке не осталось ни одного поселка, где бы боевики чувствовали себя уверенно. В Орловке, Новомихайловке, Богдановке российские артиллеристы пристреляли каждый квадратным метр.

В пятницу с передовой пришли важные новости. В Бердычах первый рубеж обороны ВСУ полностью пал. Точнее, наши дивизионы сровняли его с землей. И, что самое неприятное для боевиков, российские артиллеристы начали массированное уничтожение их тыловых баз и рокадных дорог. То есть бандеровцы в Бердычах теперь остались без снабжения и поддержки.

Такая же тактика применяется в боях за Часов Яр. Мощное огневое прикрытие позволило нашим бойцам прорвать фланги ВСУ почти на 2 километра вглубь и на полтора километра по фронту. Только на этом направлении ВСУ потеряли за сутки более 100 человек, пять танков и бронемашин и четыре пушки. При явном дефиците вооружений - цифры существенные. Особенно если учесть, что Киев, как говорят в таких случаях, сам "пустил в расход" последние резервы натовской техники.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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