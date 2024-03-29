В Крыму стартовал ежегодный парад тюльпанов

Его участники прошли строгий отбор - это лучшие и наиболее устойчивые сорта со всего мира

Над Ялтой еще висят заснеженные шапки гор, а в Ботаническом саду уже настоящая весна. Яркие краски и сладкий аромат, который притягивает не только пчел, но и туристов.

Такая красота – только в Крыму, уверяют воспитанники Артека и передают привет родным и друзьям прямо из эпицентра цветочного праздника. На главной площади сада более 105 тысяч цветов. Порядка 40 сортов - новинки, которые посетители видят впервые. Селекция в основном голландская, но корни у этих цветов все равно крымские.

"Когда-то еще в 13 веке в районе Кафы, это Феодосия, были огромные поля тюльпанов, которые вывозились в Турцию при ханском периоде в Крыму, и уже из Турции в 16 веке они распространились в Европу", - отметила Светлана Плугатарь, ведущий научный сотрудник лаборатории цветоводства НБС.

Особое внимание в этом году привлекают сорта с экстремально ранним сроком цветения. Некоторые бутоны раскрылись уже в феврале.

"У этого сорта есть еще одна уникальная особенность – это один из короновидных сортов. Садовый класс короновидные был выделен только в 2018 году по причине очень малого количества таких сортов. В 2018 году их было всего 11. У них плотные лепестки и оригинальный изгиб. Мне они напоминают розочку с торта", - объяснила Вера Зыкова, заведующая лабораторией цветоводства НБС.

Крупноцветковые и карликовые, махровые и изогнутые, лилиецветные и попугайные – десятки форм и еще больше красок. Красные и желтые, розовые и белые, пестрые и даже черные – цветы блестят и меняют оттенки в лучах солнца словно кусочки смальты большой мозаики. Поражают и формы – будто и не природа создала эти причудливо изогнутые лепестки, а фантазия художника.

По прогнозам синоптиков в Крым пришло долгожданное тепло. А значит цветочный "ковер" будет радовать посетителей до середины апреля.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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