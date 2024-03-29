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В Крыму стартовал ежегодный парад тюльпанов

11:52
  • пятница
  • 29 марта 2024

Его участники прошли строгий отбор - это лучшие и наиболее устойчивые сорта со всего мира

Над Ялтой еще висят заснеженные шапки гор, а в Ботаническом саду уже настоящая весна. Яркие краски и сладкий аромат, который притягивает не только пчел, но и туристов.

Такая красота – только в Крыму, уверяют воспитанники Артека и передают привет родным и друзьям прямо из эпицентра цветочного праздника. На главной площади сада более 105 тысяч цветов. Порядка 40 сортов - новинки, которые посетители видят впервые. Селекция в основном голландская, но корни у этих цветов все равно крымские.

"Когда-то еще в 13 веке в районе Кафы, это Феодосия, были огромные поля тюльпанов, которые вывозились в Турцию при ханском периоде в Крыму, и уже из Турции в 16 веке они распространились в Европу", - отметила Светлана Плугатарь, ведущий научный сотрудник лаборатории цветоводства НБС.

Особое внимание в этом году привлекают сорта с экстремально ранним сроком цветения. Некоторые бутоны раскрылись уже в феврале.

"У этого сорта есть еще одна уникальная особенность – это один из короновидных сортов. Садовый класс короновидные был выделен только в 2018 году по причине очень малого количества таких сортов. В 2018 году их было всего 11. У них плотные лепестки и оригинальный изгиб. Мне они напоминают розочку с торта", - объяснила Вера Зыкова, заведующая лабораторией цветоводства НБС.

Крупноцветковые и карликовые, махровые и изогнутые, лилиецветные и попугайные – десятки форм и еще больше красок. Красные и желтые, розовые и белые, пестрые и даже черные – цветы блестят и меняют оттенки в лучах солнца словно кусочки смальты большой мозаики. Поражают и формы – будто и не природа создала эти причудливо изогнутые лепестки, а фантазия художника.

По прогнозам синоптиков в Крым пришло долгожданное тепло. А значит цветочный "ковер" будет радовать посетителей до середины апреля. 

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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Парад тюльпанов
Парад тюльпанов
Парад тюльпанов
Парад тюльпанов
Парад тюльпанов
Парад тюльпанов
Парад тюльпанов
Парад тюльпанов
Парад тюльпанов
Парад тюльпанов
Парад тюльпанов
Парад тюльпанов
Парад тюльпанов
Парад тюльпанов
Парад тюльпанов
Парад тюльпанов
Парад тюльпанов
Парад тюльпанов
Парад тюльпанов
Парад тюльпанов
Парад тюльпанов
Парад тюльпанов
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