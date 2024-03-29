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Стартовала всероссийская акция "Семейные традиции"

14:51
  • пятница
  • 29 марта 2024

Принять участие могут школьники из всех регионов страны

В пятницу стартовала всероссийская акция "Семейные традиции". Принять участие могут школьники из всех регионов страны.

Для этого необходимо пройти регистрацию на официальном сайте, а затем отправить короткий видеоролик, который расскажет, как из поколения в поколение передают традиции и обычаи родного края.

Члены жюри выберут лучшие работы в нескольких номинациях. Акция проходит в рамках проекта "Культура для школьников".

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