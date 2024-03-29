МЧС и военные инженеры ведут работу по предотвращению паводков

Минувшая зима выдалась аномально снежной

С глухим грохотом кубометры льда и воды взлетают в воздух - военные инженеры приступили к противопаводковым подрывным работам на реках Южного Урала. В Челябинской области зима была очень снежной - осадков выпало почти на 170 процентов больше нормы. И синоптики прогнозируют резкий подъем уровня воды на полтора метра сразу на нескольких реках. Тогда в зоне подтоплений окажутся десятки населенных пунктов.

"Разрушая эти ледовые поля, мы существенно снижаем угрозу затопления части территории Ашинского городского населения. В зону затопления у нас может попасть до тысячи человек", - сообщил Сергей Юманов, начальник отдела по делам ГО и ЧС Ашинского муниципального района.

Взрыв - это финальная и самая зрелищная часть кропотливой работы. Каждая река для военных инженеров уникальный объект, и здесь нет шаблонных решений, только аккуратность и точный расчет.

В Алтайском крае военные таким же способом корректируют своенравное поведение реки Чумыш. Особенно сложная ситуация - на участке около поселка Тальменко. Каждый год здесь случаются ледяные заторы, и заливает жителей.

В Саратовской области четыре реки уже вышли из берегов - десятки населенных пунктов оказались отрезаны от дорог. Жителей готовы эвакуировать в пункты временного размещения. В Оренбурге - в микрорайоне Бёрды - под водой несколько улиц. Вода пришла на электроподстанцию, в итоге поселок на 500 домов обесточен.

На Урале продолжает бушевать метель. В Свердловской области из-за снегопада и нулевой видимости закрыт участок трассы "М-5".

В Центральных регионах и Москве же обещают аномальное потепление. В начале следующей недели, говорят синоптики, воздух может прогреться до плюс 21 градуса. Последний раз такое тепло в эти даты было 73 года назад.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"