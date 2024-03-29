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РИА Новости: у одного из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" были проблемы с законом

09:56
  • пятница
  • 29 марта 2024

Алишера Касимова могли лишить статуса индивидуального предпринимателя

Один из фигурантов уголовного дела по теракту в "Крокус сити холле" Алишер Касимов имел проблемы с налоговой. Он держал кафе в подмосковном Путилково. Но с уплатой налогов и сдачей отчетности возникли проблемы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный информированный источник.

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Решение об аресте Касимова Басманный суд вынес во вторник. Он стал восьмым фигурантом уголовного дела. Мужчина – выходец из Киргизии, гражданин России. Свой бизнес впервые зарегистрировал в Ярославской области. Затем перенес поближе к столице. Сейчас кафе, которым предположительно владеет Касимов, закрыто.

Обвиняемый в суде свою вину не признал. Он сдал террористам свою квартиру в Путилково. И теперь его обвиняют в пособничестве. Мужчина же настаивает, что о планах арендаторов ничего не знал.

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