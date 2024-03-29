РИА Новости: у одного из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" были проблемы с законом

Алишера Касимова могли лишить статуса индивидуального предпринимателя

Один из фигурантов уголовного дела по теракту в "Крокус сити холле" Алишер Касимов имел проблемы с налоговой. Он держал кафе в подмосковном Путилково. Но с уплатой налогов и сдачей отчетности возникли проблемы. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственный информированный источник.

Решение об аресте Касимова Басманный суд вынес во вторник. Он стал восьмым фигурантом уголовного дела. Мужчина – выходец из Киргизии, гражданин России. Свой бизнес впервые зарегистрировал в Ярославской области. Затем перенес поближе к столице. Сейчас кафе, которым предположительно владеет Касимов, закрыто.

Обвиняемый в суде свою вину не признал. Он сдал террористам свою квартиру в Путилково. И теперь его обвиняют в пособничестве. Мужчина же настаивает, что о планах арендаторов ничего не знал.

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