Полиция Таиланда проводит спецоперацию против макак

В городе Лопбури ловят обнаглевших обезьян

Подразделения полиции Таиланда устроили спецоперацию против обезьян в городе Лобури. Об этом пишет издание Thai Public Broadcasting Service.

За три дня отловили 23 агрессивные макаки.

Пойти войной против зверей пришлось из-за того, что они терроризируют жителей города и туристов. В этот раз полиции удалось отловить альфа-самца одной из стай. У него даже есть кличка – Борода.

Полицейским запрещают использовать против приматов огнестрельное оружие. При этом сами макаки ведут себя агрессивно и призывают на помощь сородичей, которые открывают клетки. Стрелять по ним приходится из рогаток. Пойманных обезьян увезут в специальные питомники.

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