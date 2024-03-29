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Российские дроны "Джокер" заставили сдаться в плен роту ВСУ

10:23
  • пятница
  • 29 марта 2024

Об этом рассказал разработчик FPV-дрона

Российские FPV-дроны "Джокер" в ходе спецоперации заставили сдаться в плен роту Вооруженных сил Украины. Об этом в пятницу, 29 марта, рассказал генеральный директор предприятия-разработчика данных беспилотников "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

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Как отметил Кузякин, ВС России "на бой вообще не пришли, а пустили в ход FPV-расчеты, которые "размотали" сразу вторую линию украинской обороны", сообщает РИА Новости.

Украинские солдаты на передовой поняли, что сопротивление просто бессмысленно. Их массовая сдача в плен и есть главный трофей в работе нашего центра. Наверное, уже никто не сможет повторить этот "рекорд". Это был не Bradley, не Humvee и даже не Leopard-2, а сразу 60 солдат ВСУ, которые были вынуждены сдаться в плен, увидев воочию, что значит массовое применение FPV дронов.

Ранее сообщалось, что российские военные в зоне спецоперации начали использовать против Вооруженных сил Украины гибрид самолета и квадрокоптера, являющийся платформой для FPV-дронов. Он получил название "Пчелка".

Тем временем Украина задумалась над созданием собственного аналога беспилотного боеприпаса "Ланцета" под названием "Перун". По словам вице-премьера Украины Михаила Федорова, в России каждый месяц производят сотни "Ланцетов", это большая угроза для украинской армии с учетом эффективности российских БПЛА.

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