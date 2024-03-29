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Глава МОК: Россия и Украина не будут бойкотировать ОИ-2024

10:40
  • пятница
  • 29 марта 2024

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа

Дискуссия по допуску спортсменов из России к участию в Олимпийских играх 2024 года окончена — российская и украинская сторона не будут бойкотировать соревнования. Такое заявление сделал в пятницу, 29 марта, глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
Россиян предостерегли от поездок в Париж на Олимпиаду

Спортивный чиновник подтвердил, что разногласия по этому вопросу не удалось преодолеть окончательно, хотя решение уже принято, сообщает ТАСС.

Обычно это свидетельствует о том, что все было сделано хорошо — если обе стороны не счастливы на все 100%, то вы приняли правильное решение. Если бы одна сторона была довольна, то другая была бы крайне недовольна, и тогда мы бы столкнулись с реальными проблемами. Теперь мы можем с полной уверенностью сказать, что эта дискуссия окончена и что всем мы вместе соберемся в Париже на великолепных Олимпийских играх.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, который курирует в кабмине спорт, подчеркивал, что получившим допуск российским спортсменам стоит ехать на Олимпиаду. При этом он напомнил, что Международный олимпийский комитет создал такие условия, что практически никто из российских спортсменов не сможет поехать и отобраться на ОИ-2024.

Олимпийская чемпионка, первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова выразила мнение, что "бойкота Олимпиады в Париже точно не надо — Запад этого и ждет". Она напомнила позицию главы государства Владимира Путина, согласно которой "ехать или не ехать на ОИ — наши спортсмены решат сами".

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