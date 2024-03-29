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Число пострадавших при теракте в "Крокусе" выросло до 382 человек

10:22
  • пятница
  • 29 марта 2024

Большинство получило помощь амбулаторно

Число пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" выросло до 382 человек.
Теракт в "Крокусе": новые данные о ходе расследования

Большинство из них – 217 человек – получили помощь амбулаторно, сообщили ТАСС в центре медицины катастроф.

Были госпитализированы 165 человек, 96 уже вписаны. Среди пострадавших - девять детей.

По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Также в СКР поступило 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел вечером 22 марта перед началом концерта группы "Пикник". Вооруженные люди ворвались в здание и открыли огонь по людям. После атаки начался пожар.

Возбуждено уголовное дело. На данный момент арестованы восемь человек: четверо из автомобиля Renault - Мухаммадсобир Файзов*, Шамсидин Фаридуни*, Муродали Рачибализода* и Далерджон Мирзоев*, отец с двумя сыновьями - Исроил, Аминчон и Диловар Исломовы (последний — бывший владелец белого Renault), а также уроженец Киргизии Алишер Касимов, который сдал террористам квартиру в Путилково через "Авито".

*внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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