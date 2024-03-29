Сдавший квартиру исполнителям теракта в "Крокусе" обжаловал свой арест

Он знал, что террорист готовили нападение
Третий из арестованных по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" Алишер Касимов обжаловал свой арест.
По версии следствия, он сдал террористам квартиру в Путилкове. Касимову предъявлено обвинение по статье "Террористический акт", передает РИА Новости.
26 марта Басманный суд отправил Касимова в СИЗО до 22 мая. Заседание проходило в закрытом режиме. В суд приехала мать Касимова. Женщина утверждала, что ее сын – семейный человек и не знал, кому сдает квартиру.
"Он простой человек, всем верит, всегда ходит помогать людям. Этого парня он не знал", - кричала мать перед заседанием (цитата по E1).
При этом следствие выяснило, что Касимов знал о намерениях четырех террористов напасть на концертный зал.
Ранее свой арест обжаловали Исроил Исломов* и Аминчон Исломов*. Им была выбрана мера пресечения в виде ареста на два месяца - до 22 мая.
*внесены в список террористов и экстремистов РосфинмониторингаВсе самое интересное - в нашем канале "Дзен"