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ЦБ продлил ограничения на перевод средств за рубеж

10:54
  • пятница
  • 29 марта 2024

Они будут действовать еще минимум полгода

Банк России пролонгировал еще на шесть месяцев, до 30 сентября 2024 года, ограничения на перевод средств за рубеж. Об этом в пятницу, 29 марта, рассказали в пресс-службе регулятора.
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Как напоминают на официальном сайте Центробанка, граждане России и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более 1 миллиона американских долларов либо эквивалентную сумму в другой иностранной валюте.

Через системы денежных переводов можно ежемесячно переводить не более 10 тысяч долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Нерезиденты из любых стран, которые работают в России, вправе переводить в другие государства средства в размере заработной платы.

Нерезидентам из недружественным стран, которые не работают в России, а также юрлицам из недружественных государств полностью запрещены переводы за рубеж.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что в Кремле не видят угрозы для финансовой стабильности страны — ситуация, напротив, "лучше, чем это можно было бы спрогнозировать". Комментируя волатильность рубля, Песков отметил, что "такое бывает и это никоим образом не угрожает стабильности".

ЦБ принял решение навсегда отменить комиссию для кредитно-финансовых организаций за некоторые переводы в Системе быстрых платежей. С 1 мая россияне смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 миллионов рублей в месяц бесплатно через СБП.

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