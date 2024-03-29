В Новосибирске появится уникальный коллайдер

На его создание потратят 20 миллиардов рублей

Ученые Института ядерной физики им. Г.И.Будкера в Новосибирске Сибирского отделения РАН начали проектировать новый электрон-позитронный коллайдер. Он будет обладать характеристиками, которых нет больше ни у одного коллайдера в мире.

Заместитель директора института Евгений Левичев рассказал, что энергия пучка нового коллайдера будет составлять от 1 ГэВ до 2,1 или 2,2 ГэВ — "там светимость на порядок выше, чем достигнутая раньше". Больше ни в одной стране нет коллайдеров, работающих в этом диапазоне энергий и дающих высокую светимость.

Приблизительно за три года планируется подготовить проект этого коллайдера. Затраты на проект оцениваются "в половину СКИФа" — синхротрона "Сибирский кольцевой источник фотонов", который строят под Новосибирском (текущая стоимость проекта — 47,3 миллиарда рублей), сообщает "Интерфакс".

В 2021 году профессор РАН, доктор химических наук Александр Мажуга заявлял, что подписание протокола между Россией и Европейской организацией по ядерным исследованиям (ЦЕРН) по техническому обслуживанию и эксплуатации Большого адронного коллайдера позволит российским ученым шире использовать в своей работе новейшие разработки мирового уровня. Однако из-за спецоперации Европейская организация по ядерным исследованиям (ЦЕРН) разорвала сотрудничество со специалистами из России.

Российские власти неоднократно подчеркивали важность активизации научной работы в различных областях для обеспечения технологического суверенитета страны. В феврале президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии научно-технологического развития России. Документ определяет цели, основные задачи и приоритеты в этой области.

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