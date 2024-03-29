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Участник спецоперации Тимур Мясников погиб при теракте в "Крокусе"

12:01
  • пятница
  • 29 марта 2024

Он находился в Москве в отпуске

Участник специальной военной операции России на Украине Тимур Мясников погиб при теракте в "Крокусе". Об этом в пятницу, 29 марта, рассказали в самарском отделении "Офицеров России".

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Тимур Мясников находился в Москве в отпуске и решил сходить на концерт группы "Пикник" в "Крокусе" вместе с женой и сыном. Во время атаки террористов мужчина успел оттолкнуть родных в безопасное место, а сам попал под огонь. Медики несколько дней боролись за жизнь офицера, однако спасти его не удалось.

В послужном списке Тимура Мясникова — Косово, Таджикистан, два года в зоне спецоперации, сообщает РИА Новости.

Киевский режим отрицает свою причастность к теракту в "Крокусе" и при этом пытается поставить его в вину самой России. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что террористы могут якобы интерпретировать действия России на Украине как "разрешение терроризма" и приветствие "убийства гражданских".

Однако директор ФСБ Александр Бортников заявил, что украинский след в деле о теракте в "Крокус Сити Холле" подтверждается показаниями задержанных. В Следственном комитете России рассказали, что связь террористов, атаковавших "Крокус сити холл", с украинскими националистами доказана. В частности, есть информация о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денег и криптовалюты с Украины.

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