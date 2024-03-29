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Главком ВСУ признал шестикратное превосходство России в артиллерии

12:02
  • пятница
  • 29 марта 2024

Украинская армия страдает от снарядного голода

Российские силы имеют шестикратное превосходство над украинской армией по количеству используемых на поле боя артиллерийских снарядов. Такое признание сделал в пятницу, 29 марта, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.

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Как заявил главком ВСУ в интервью украинским СМИ, выдержки из которого приводит ТАСС, "еще несколько дней назад преимущество врага по выпущенным боеприпасам составляло около шести к одному".

Обозреватель The Times Иэн Мартин пишет, что западные политики вынуждены готовиться к катастрофическому поражению армии Украины, которая так и не получила от других стран достаточно оружия и боеприпасов. На Западе, по словам журналиста, "обеспокоены и рассматривают худшие сценарии".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя нехватку у украинской армии оружия и боеприпасов, признавал, что оборонно-промышленному комплексу Евросоюза не удается конкурировать с российским. При этом "главная цель, конечно, чтобы снарядный дефицит никогда не перешел в снарядный голод".

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