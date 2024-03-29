Орбан: Киев может потерпеть поражение и многое потерять

Премьер-министр Венгрии считает, что Украине стоит подумать о переговорах

Украина должна думать не о продолжении конфликта, а о возобновлении переговоров с Россией. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он считает, что Киев может потерпеть полное поражение в противостоянии с Россией и при этом потерять еще больше, чем уже утрачено.

Орбан делился своим мнением в беседе с бывшим канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем. Дискуссия прошла в резиденции премьер-министра, а потом была пересказана в журнале European Voices, который начал выходить на английском языке в Евросоюзе.

Отмечается, что стороны разошлись во мнениях. Шюссель считает, что немедленное прекращение боевых действий было бы равносильно абсолютному поражению украинцев. При этом он уверен, что проиграет Киев только в том случае, если ему перестанут поставлять оружие.

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