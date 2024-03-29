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Жуков проиграл суд за права на песни группы "Руки Вверх"

12:14
  • пятница
  • 29 марта 2024

Музыкант не намерен опускать руки

Музыкант Сергей Жуков проиграл суд за права на фонограммы группы "Руки вверх".

Солист группы вместе с экс-участником коллектива Алексеем Потехиным судились за права на такие песни, как "Где же вы, девчонки?", "Я не отдам тебя никому", "Дома не сиди", "Крошка моя", "Чужие губы" и другие.

Иск был подан к бывшему продюсеру к бывшему продюсеру Андрею Маликову и к российскому музыкальному лейблу ООО "Издательство Джем". Жуков и Потехин пытались признать сделку о передаче исключительных прав на фонограммы из-за допущенных нарушений.

Симоновский суд Москвы не удовлетворил иск музыкантов, сославшись на то, что они знали о нарушениях во время заключения сделки, но не пытались призвать к правосудию на протяжении 20 лет.

Жуков не согласен с решением суда и намерен его оспорить, передает РИА Новости.

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