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Сырский пообещал не призывать в ВСУ полмиллиона украинцев

12:17
  • пятница
  • 29 марта 2024

Запрос на мобилизацию на Украине сильно уменьшился, уверяет главком

Показатель в 500 тысяч человек, который звучал ранее при обсуждении дополнительной мобилизации в ряды украинской армии, пересмотрен в сторону уменьшения. Такое заявление сделал в пятницу, 29 марта, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский.
Отступление ВСУ идет по всему фронту

Как заявил главком ВСУ в интервью украинским СМИ, выдержки из которого приводит ТАСС, "после пересмотра наших внутренних ресурсов и уточнения боевого состава вооруженных сил эта цифра существенно уменьшилась".

По мнению Сырского, ВСУ может хватить и меньшего числа призывников за счет притока добровольцев и пересмотра численности определенных частей, не участвующих в боевых действиях.

Тема мобилизации остается крайне болезненной для Украины, граждане не хотят отправляться на убой и пытаются скрыться от военкомов, в том числе сбегая в другие страны. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отмечал, что мобилизация до полумиллиона человек, планы которой вынашивают на Украине, нужна киевскому режиму только для получения денег от Запада.

Тем временем на Украине впервые за два года готовятся демобилизовать солдат срочной службы. Проблема возникла из-за действующего в стране военного положения. Наконец украинский парламент решил, что в период со 2 апреля по 31 мая срочников отпустят по домам.

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