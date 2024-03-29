Пережившие теракт в Волгодонске сестры погибли в "Крокусе"

Они остались живы в 1999 году, но стали жертвами террористов в Красногорске

Анна и Татьяна Макарские погибли в результате теракта в подмосковном концертном зале "Крокус сити холл". За четверть века до этого они пережили террористический акт в Волгодонске Ростовской области.

16 сентября 1999 года в Волгодонске произошел террористический акт — взрыв около жилого дома №35 по Октябрьскому шоссе. Взрывчатка находилась в грузовике. Жертвами теракта стали 19 человек, еще 89 попали в больницы с ранениями и травмами. Следствие установило, что взрыв в Волгодонске устроили чеченские сепаратисты.

Как сообщает РИА Новости, Ане и Тане Макарским тогда было 17 и девять лет соответственно. Они получили порезы от разбившихся оконных стекол, но остались живы.

Вечером 22 марта 2024 года сестры Макарские отправились на концерт группы "Пикник" в "Крокус сити холле". Когда на концертный зал напали террористы, Анна успела позвонить маме и сказать: "Мы задыхаемся, мы горим, помогите". Затем связь оборвалась. Найти сестер не могли несколько дней, затем Анна и Татьяна Макарские появились в списке погибших, опубликованном Министерством чрезвычайных ситуаций.

Погиб при теракте в "Крокусе" и Тимур Мясников — военный, который принимал участие в специальной военной операции. Он вернулся живым из нескольких горячих точек и с СВО, однако скончался от ранений, полученных во время террористического акта в "Крокус сити холле".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"