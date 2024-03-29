"Вор в законе" Шакро Молодой вышел на свободу

По состоянию здоровья

Криминальный авторитет Шакро Молодой (Захарий Калашов) вышел из краснодарской колонии строгого режима по условно-досрочному освобождению (УДО).

Как сообщает источник telegram-канала Shot, его вывезли из ИК-2 в кузове грузовой газели без опознавательных знаков ФСИН. За газелью следовал черный тонированный Haval. Обе машины умчались в сторону Краснодара. Telegram-канал Mash узнал, что Калашов может отправиться в Сочи или Абхазию.

Решение об освобождении по УДО по состоянию здоровья принял краснодарский суд 13 марта, пишет "Лента.ру".

Калашов возглавил российский преступный мир в 2013 году после того, как не стало другого известного "вора в законе" Деда Хасана (настоящее имя - Аслан Усоян).

В марте 2018 года Никулинский суд Москвы приговорил Калашова к 9 годам и 10 месяцам заключения за вымогательство у владелицы ресторана Elements, располагавшегося на Рочдельской улице в Москве.

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