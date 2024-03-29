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Несостоявшийся губернатор Приморья возглавил Росморречфлот

12:58
  • пятница
  • 29 марта 2024

Документ о назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин

Глава российского правительства Михаил Мишустин назначил бывшего врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта (Росморречфлот). Об этом в пятницу, 29 марта, рассказали в пресс-службе кабмина.

Захарий Джиоев, до того возглавлявший Росморречфлот, освобожден от занимаемой должности по его просьбе, сообщается на официальном сайте правительства России.

В октябре 2017 года президент России Владимир Путин назначил Андрея Тарасенко временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края вместо ушедшего в отставку Владимира Миклушевского. В единый день голосования 9 сентября 2018 года в первом туре выборов губернатора Приморского края получил 46,57 % голосов и вышел во второй тур с депутатом краевого законодательного собрания Андреем Ищенко. Второй тур сопровождался многочисленными нарушениями, по рекомендации главы ЦИК его итоги были аннулированы.

Вскоре после этого Тарасенко написал заявление с просьбой об отставке с поста врио губернатора Приморья и перешел на работу в Росморречфлот.

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Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко
Врио губернатора Приморского края Андрей Тарасенко
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