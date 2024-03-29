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Песков высказался на тему признания Пугачевой иноагентом

13:12
  • пятница
  • 29 марта 2024

Такие сообщения появились несколькими днями ранее

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу, 29 марта, что не слышал о рассмотрении вопроса признания певицы Аллы Пугачевой иностранным агентом.

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Аллу Пугачеву признают иностранным агентом

Ранее общественник Виталий Бородин заявил, что этот вопрос находится на рассмотрении, хотя Минюст, который ведет реестр иноагентов, данную информацию не подтвердил.

Песков, в свою очередь, отметил, что "не слышал официальных заявлений на этот счет", сообщает ТАСС.

После начала Россией специальной военной операции на Украине Пугачева с детьми и мужем, шоуменом Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом и внесен в соответствующий реестр) переехала в Израиль.

В мае 2023 года Пугачева ненадолго вернулась в Россию — проститься с усопшим модельером Валентином Юдашкиным. На похоронах Дмитрий Песков поцеловал руку певице и заявил, что очень рад ее видеть.

Не обошла вниманием Примадонна и теракт в "Крокус сити холле". Спустя почти неделю после трагедии она написала в соцсетях, что "скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (социальная сеть, принадлежащая признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta)".

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