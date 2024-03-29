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Песков: у Кремля нет информации о дроне, который нашли в Румынии

13:08
  • пятница
  • 29 марта 2024

Обломки БПЛА нашли на Большом острове Брэила

Кремль ничего не знает о найденных в Румынии обломках беспилотника. Об этом сообщил Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов. "Нет, нам ничего не известно об этом", - цитирует пресс-секретаря президента ТАСС

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Ранее министерство обороны Румынии заявило, что на востоке страны на Большом острове Брэила были обнаружены некие обломки. Вероятно они принадлежат беспилотному летательному аппарату. 

Так ли это, и кому мог принадлежать беспилотник, будут выяснять эксперты. Минобороны Румынии расследует этот инцидент вместе с соответствующими структурами Национальной системы обороны, общественного порядка и национальной безопасности. 

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Обломки БПЛА
Обломки БПЛА
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