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Собянин открыл новый ФОК с бассейном на западе Москвы

15:03
  • пятница
  • 29 марта 2024

Спорткомплекс в Раменках возвели примерно за два года

Лаконичный дизайн и витражное остекленение - в районе Раменки появился новый одноименный спорткомплекс. На четырех этажах - два бассейна и восемь залов для самых разных направлений.

Спорткомплекс возвели примерно за два года. На месте старого, малогабаритного. Теперь же в новом здании более шести тысяч квадратных метров, появился долгожданный бассейн.

"Одновременно здесь смогут заниматься около 180 человек, в день пропускная способность - почти две тысячи человек. Данный спорткомплекс предназначен для жителей района - здесь будут детские секции в основном, и жители могут прийти поплавать, позаниматься в тренажерном зале", - рассказал Геннадий Хан, руководитель спорткоплекса Раменки.

Всего в комплексе десять спортивных зон. Новые тренажеры уже оценили первые посетители.

"Тренажеры в этом зале шикарные, новые. Очень разноплановые, на все группы мышц", - говорит один из них.

В универсальном зале можно проводить тренировки по самым разным видам спорта - по баскетболу, мини-футболу и теннису. А волейболисты уже оценили высоту потолков.

Новый физкультурный центр в Раменках открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

"Это не ФОК, а настоящий Дворец спорта. Надеюсь, что вам здесь будет комфортно заниматься. Растите чемпионами и здоровыми людьми", - сказал глава города.

Также мэр рассказал о планах развития района Раменки. Завершается строительство нового здания для детей. Четырехэтажный корпус будут делить дошкольники и ученики с первого по восьмой класс. В распоряжении школьников будут современные лаборатории, библиотечный центр и IT-полигон. А в детском саду появятся пять групп с удобными игровыми и залы для музыки и физкультуры. Планируется, что первых учеников новый корпус примет уже в этом году. 

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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