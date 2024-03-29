В центре Москвы переезжают сразу три здания

Водонапорная башня, мастерская и сборочный цех бывшего завода "Борец"

На Складочной улице активизировалось движение. Не транспортное и не пешеходное. Здесь активно двигаются... дома.

В пятницу началось перемещение сразу трех объектов родом из 19 века. На территории бывшего завода "Борец" медленно, но верно двигают элементы сборочного корпуса, модельной мастерской и водонапорную башню. Вес древней красавицы - далеко не модельный. 1700 тонн. Кого она только за свою жизнь не видела. Кого только не слышала. О смене места жительства - не мечтала. Но это единственный способ ее оставить во всей красе - для потомков. Так что переезжает без скрипа. И под строгим контролем Департамента культурного наследия Москвы. Работу контролируют архитектурные бюро и множество других специализированных организаций.

Сто метров за две недели - отличная скорость. Для зданий - спринтерская. Специалисты компании-застройщика на своем опыте знают - в этом деле не стоит торопиться. Четыре года назад столичные передвижники уже строили планы пройти первые сто метров с водонапорной башней на этой же территории за несколько часов. На деле операция заняла несколько суток.

Разумеется, сенсацией сегодняшнее событие назвать сложно. Дома в Москве начали двигать давно. В 30-х годах прошлого века, подгоняя столицу под сталинский генплан, перевезли здание Моссовета и Саввинское подворье. Тогда даже коммуникации не отключали. Технология не меняется веками - в фундамент со множеством отверстий вставляют балки, крепят на рельсах с катками. И двигают домкратами. Просто, прочно, элегантно и надежно. И все эти сложнейшие манипуляции проводятся с одной благой целью: вписать историческую застройку в современное пространство.

Пункт назначения у зданий-переселенцев - так называемая промежуточная точка, позволяющая осуществить строительство технопарка креативных индустрий. Здесь появится новое общественное пространство - художественные мастерские и дизайн-студии. Наверняка источником вдохновения для многих станут эти перемещенные ценности. Получившие не только новую прописку, но и новую жизнь.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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