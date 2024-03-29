ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В центре Москвы переезжают сразу три здания

15:08
  • пятница
  • 29 марта 2024

Водонапорная башня, мастерская и сборочный цех бывшего завода "Борец"

На Складочной улице активизировалось движение. Не транспортное и не пешеходное. Здесь активно двигаются... дома.

В пятницу началось перемещение сразу трех объектов родом из 19 века. На территории бывшего завода "Борец" медленно, но верно двигают элементы сборочного корпуса, модельной мастерской и водонапорную башню. Вес древней красавицы - далеко не модельный. 1700 тонн. Кого она только за свою жизнь не видела. Кого только не слышала. О смене места жительства - не мечтала. Но это единственный способ ее оставить во всей красе - для потомков. Так что переезжает без скрипа. И под строгим контролем Департамента культурного наследия Москвы. Работу контролируют архитектурные бюро и множество других специализированных организаций.

Сто метров за две недели - отличная скорость. Для зданий - спринтерская. Специалисты компании-застройщика на своем опыте знают - в этом деле не стоит торопиться. Четыре года назад столичные передвижники уже строили планы пройти первые сто метров с водонапорной башней на этой же территории за несколько часов. На деле операция заняла несколько суток.

Разумеется, сенсацией сегодняшнее событие назвать сложно. Дома в Москве начали двигать давно. В 30-х годах прошлого века, подгоняя столицу под сталинский генплан, перевезли здание Моссовета и Саввинское подворье. Тогда даже коммуникации не отключали. Технология не меняется веками - в фундамент со множеством отверстий вставляют балки, крепят на рельсах с катками. И двигают домкратами. Просто, прочно, элегантно и надежно. И все эти сложнейшие манипуляции проводятся с одной благой целью: вписать историческую застройку в современное пространство.

Пункт назначения у зданий-переселенцев - так называемая промежуточная точка, позволяющая осуществить строительство технопарка креативных индустрий. Здесь появится новое общественное пространство - художественные мастерские и дизайн-студии. Наверняка источником вдохновения для многих станут эти перемещенные ценности. Получившие не только новую прописку, но и новую жизнь. 

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Передвижка дома
Передвижка дома
Передвижка дома
Передвижка дома
Передвижка дома
Передвижка дома
Передвижка дома
Передвижка дома
Передвижка дома
Передвижка дома
Передвижка дома
Передвижка дома
Передвижка дома
Передвижка дома
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.